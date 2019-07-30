В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши

В Японии одобрили заявку биологов из Университета Токио на проведение опытов над гибридными человеческими и мышиными эмбрионами. Об этом пишет журнал The Nature.

Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней. В июле проведение экспериментов одобрило министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны.

После принятия постановления подобные эмбрионы разрешили не уничтожать по истечении двух недель, а имплантировать их суррогатным матерям-животным, чем воспользовался биолог Хиромицу Накаучи.

В планах специалиста — выращивание частиц человеческих органов у подопытных мышей, а также переход на более крупных животных, например обезьян и свиней. Первостепенной задачей ученый называет искусственное создание поджелудочной железы, сообщает телеканал «Звезда». Уточняется, что искусственно выращенные органы не будут отличаться от естественных и в будущем смогут применяться в трансплантации наравне с обычными. По мнению биолога, такие исследования позволят решить многолетнюю проблему дефицита донорских органов.

Как пишет «Ридус», в настоящее время у генетиков есть некоторые сомнения в этом эксперименте. В частности, из-за небольшой вероятности того, что человеческие клетки будут отставать от развития целевого органа, что негативно скажется на работе мозга животного.

30 мая сообщалось, что в РПЦ призвали ввести мораторий на генную модификацию человека.