Сандерс предложил абортами ограничить рождаемость в бедных странах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предложил контролировать рождаемость в бедных странах при помощи абортов. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Fox News.

Он заявил, что в таких странах женщины должны иметь полный доступ к подобной операции. Однако слова политика восприняли как желание ограничить численность населения через уменьшение рождаемости темнокожих детей.

В ответ на его слова ведущая CNN Сара Элизабет Капп обвинила Сандерса в поддержке «расистской идеологии евгеники», а основатель и главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро заявил, что политик поддерживает аборты «по большей части цветных детей».

15 августа конгрессмен-республиканец от штата Айова Стив Кинг заявил, что все люди, живущие сейчас на Земле, появились на свет в результате инцеста или изнасилования.