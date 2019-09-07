В Москве автобус сбил двух пешеходов

На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел в 3-м Сетуньском проезде около дома №10.

Пострадавшими оказались 20-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Оба были госпитализированы.

В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве в результате ДТП на Ленинском проспекте мотоцикл практически разорвало на части от удара об машины.