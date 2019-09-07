Прямой эфир

В Бурятии полицейский автомобиль попал в серьезное ДТП

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бурятии полицейский автомобиль попал в серьезное ДТП. Об этом 7 сентября сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел под утро на трассе Иволгинск–Каленово. На дороге столкнулись Toyota Aristo и служебный ВАЗ. По имеющейся информации, водитель автомобиля полиции не уступил дорогу иномарке согласно правилам.

В результате аварии пострадали двое полицейских, 59-летний мужчина, находившийся в отечественной машине, и водитель иномарки. Их доставили в больницы с различными травмами.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве в результате ДТП на Ленинском проспекте мотоцикл практически разорвало на части от удара об машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП
Жертвами выехавшей на тротуар машины в Берлине стали четверо человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019