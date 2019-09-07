В Бурятии полицейский автомобиль попал в серьезное ДТП. Об этом 7 сентября сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел под утро на трассе Иволгинск–Каленово. На дороге столкнулись Toyota Aristo и служебный ВАЗ. По имеющейся информации, водитель автомобиля полиции не уступил дорогу иномарке согласно правилам.

В результате аварии пострадали двое полицейских, 59-летний мужчина, находившийся в отечественной машине, и водитель иномарки. Их доставили в больницы с различными травмами.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве в результате ДТП на Ленинском проспекте мотоцикл практически разорвало на части от удара об машины.