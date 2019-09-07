Экс-участницу Pussy Riot задержали из-за сообщения о краже

В Москве полицейские задержали экс-участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову вместе с ее знакомыми из-за сообщения о краже. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанных Татьяну Молоканову.

По ее словам, поводом для задержания послужило сообщение о краже. Кто-то позвонил в полицию и сообщил о краже в доме, где и задержали Толоконникову и ее друзей. На данный момент, по словам Молокановой, в отделении полиции находятся 11 человек.

Как отмечает агентство, все задержанные были одеты в костюмы полицейских и судей.

Ранее сама Толоконникова написала в Twitter, что полиция задержала 15 человек, среди которых были люди из Pussy Riot и сообщества художников «Культраб».

В конце июля этого года появились сообщения, что Бабушкинский и Симоновский районные суды Москвы оштрафовали активистку Pussy Riot Марию Алехину (вместе с Толоконниковой была осуждена в 2012 году на два года лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. — Ред.) и активиста Дмитрия Цорионова (Энтео). Они были признаны виновными в участии в несанкционированной акции (ст. 20.2 КоАП РФ) на Трубной площади 27 июля. Алехина признана виновной в совершении повторного правонарушения. Так, девушку оштрафовали на 150 тыс. руб., а Энтео — на 15 тыс. руб.