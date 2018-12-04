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ЕСПЧ принял решение не пересматривать дело Pussy Riot

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Дело участниц панк-группы Pussy Riot не будет выноситься на рассмотрение Большой палаты, такое решение приняла комиссия из пяти судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте ведомства. 

ЕСПЧ в июле этого года удовлетворил иски участниц группы по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя. Россию обязали возместить моральный ущерб и выплатить компенсации на общую сумму €37 тыс. В октябре Минюст РФ обжаловал это решение.

В 2012-м трех участниц панк-группы Pussy Riot (Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич) приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство в столичном храме Христа Спасителя. В том же году Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013 года.

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