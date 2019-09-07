В Москве задержали двух активисток Pussy Riot

В Москве задержали активисток Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.

Верзилов уточнил, что девушки были задержаны в районе Даниловского рынка и доставлены в отделение полиции.

По его словам, помимо активисток Pussy Riot были задержаны еще несколько человек. Причины выясняются.

Сама Толоконникова написала на своей странице в Twitter, что полиция задержала 15 человек, среди которых были люди из Pussy Riot и сообщества художников «Культраб». Среди задержанных — она, Никульшина и Александра Софеева. По словам девушки, все были задержаны на выходе из подъезда.

«Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», — написала Толоконникова. Задержанных везут в ОВД по Даниловскому району.

В конце июля 2019 года «Интерфакс» сообщил, что Бабушкинский и Симоновский районные суды Москвы оштрафовали активистку Pussy Riot Марию Алехину (вместе с Толоконниковой была осуждена в 2012 году на два года лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. — Ред.) и активиста Дмитрия Цорионова (Энтео). Они были признаны виновными в участии в несанкционированной акции (ст. 20.2 КоАП РФ) на Трубной площади 27 июля. Алехина признана виновной в совершении повторного правонарушения. Так, девушку оштрафовали на 150 тыс. руб., а Энтео — на 15 тыс. руб.