В Минюсте прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot

В Минюсте России заявили, что добросовестно отнесутся к вопросу исполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу панк-группы Pussy Riot. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве также добавили, что в данный момент нет процессуальных возможностей для обжалования постановления суда по жалобе «Мария Алехина и другие против России».

ЕСПЧ в июле этого года удовлетворил иски участниц группы по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя. Россию обязали возместить моральный ущерб и выплатить компенсации на общую сумму €37 тыс. В октябре Минюст РФ обжаловал это постановление. 4 декабря стало известно, что суд решил не пересматривать дело Pussy Riot.

В 2012-м трех участниц панк-группы Pussy Riot (Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич) приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство в столичном храме Христа Спасителя. В том же году Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013 года.