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Мугабе похоронят в столице Зимбабве на кладбище национальных героев

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Фото: Global Look Press/Matthews Baloyi/ZUMAPRESS
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Бывший президент Зибабве Роберт Мугабе, скончавшийся в возрасте 95 лет, будет похоронен в столице страны Хараре на национальном кладбище «Акр национальных героев».

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Об этом 7 сентября сообщает угандийское информагентство Kabuubi Media Africa со ссылкой на заместителя официального представителя правительства Зимбабве Энержи Мутоди.

Решение о месте захоронения Мугабе принял кабмин страны.

«Акр национальных героев» имеет статус национального пантеона. Также это означает, что похороны будут иметь государственный статус», — говорится в сообщении.

Точная дата похорон будет объявлена позже. По словам нынешнего главы республики Эммерсона Дамбудзо Мнангагвы, траур будет продолжаться вплоть до похорон.

Бывший лидер Зимбабве умер после борьбы с болезнью в одной из больниц в Сингапуре 6 сентября. Мугабе находился там с апреля. О том, что он лечится в этой стране, сообщалось еще в ноябре 2018 года.

Соболезнования в связи со смертью Мугабе принес в том числе президент РФ Владимир Путин.

Роберт Мугабе возглавил Зимбабве в 1980 году. В конце 2017 года он был отстранен от должности в результате военного переворота.

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