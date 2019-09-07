США прекратят помогать нелояльным странам

Президент США Дональд Трамп изучает возможность перераспределения помощи другим странам в пользу тех, кто поддерживает американскую политику. Выдача средств нелояльным государствам может быть прекращена, сообщил журнал Politico.

Одной из причин такого решения стало желание Соединенных Штатов найти новых союзников на фоне растущей конкуренции за геополитическое влияние с Россией и Китаем, передает ТАСС. Этот подход, как отмечается в статье, станет нарушением негласного принципа, который требует помогать по гуманитарным, а не политическим соображениям.

В помощи может быть отказано ряду стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые больше равняются на Китай, чем на США.

Ранее в сентябре глава комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс заявил, что отношения Соединенных Штатов и КНР ухудшились до «точки замерзания». При этом, по его мнению, в долгосрочной перспективе государствам удастся найти возможности для сотрудничества.