Новую дорогу построят за два года возле Советской улицы в Брянске

В Брянске на улице Советской начали строить новую дорогу. По информации пресс-службы мэрии, подрядчиком является компания «Дорстрой 32», сумма контракта превышает 380 млн рублей.

Магистраль проложат от улицы Советской до улицы Объездной. В рамках проекта «Жилье и городская среда» возведут новую ливневую канализацию, которая протянется до смоленской трассы, пишет интернет-газета «Брянские новости». Работы будут продолжаться два года.

В 2019 году в Брянской области планируется обновить около 530 км дорожного полотна. Дорожный фонд был увеличен до рекордной суммы и превысил 6 млрд рублей.