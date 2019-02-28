Дорожный фонд в Брянской области вырос до 6 млрд рублей

В Брянской области дорожный фонд увеличен до рекордной суммы и превысил 6 млрд рублей. Об этом сообщает областное правительство.

Увеличение дорожного фонда произойдет за счет неиспользованных ассигнований и дополнительных средств. Сумма фонда составила 6,02 млрд рублей, пишет газета «Брянские новости». По планам властей, в 2019 году будет обновлено порядка 530 км дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что правительство Калининградской области совместно с общественными организациями проверит состояние дорог региона, которые были отремонтированы в 2018 году. Специалисты посмотрят, как асфальтовое покрытие перенесло зиму. Информация о повреждениях будет передана подрядчикам для гарантийного ремонта.