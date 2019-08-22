Капремонт улицы Вокзальной завершается в Брянске

В Бежицком районе Брянска начался последний этап капитального ремонта улицы Вокзальной. Ранее рабочие уложили новый асфальт, привели в порядок тротуары, установили шесть остановочных павильонов, дорожные знаки и светодиодные фонари.

Сейчас подрядчик продолжает укреплять бетоном водоотводных канав и заменять разрушенные водопропускные труб, сообщает интернет-газета «Брянские новости». Общая стоимость всех работ превышает 32 млн рублей.

В начале августа выездная приемка улицы прошла в Советском районе Брянска, где капитально отремонтирован участок улицы Костычева. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» там уложили новый асфальт, привели в порядок тротуары. Подрядчикам дали поручение ускорить темп ремонта дорог, а также исправить нарушения по качеству работ.