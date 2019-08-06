Около 30 км дорог отремонтировали в одном из районов Брянской области

В Стародубском районе Брянской области дорожники отремонтировали около 30 км автодорог. Работы продолжаются.

Был сдан последний из участков направления Стародуб–Климово, протяженностью 4,5 км. Рабочие также привели в порядок дорогу Стародуб–Тарасовка в поселке Дохновичи, подъезд к Новому Селу и дорогу Стародуб–Куркновичи–Азаровка, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на газету «Стародубский вестник».

В ближайшее время планируется сдать в эксплуатацию участок дороги Стародуб – Новые Ивантейки – Пестриково.

В 2019 году в Брянской области планируется обновить около 530 км дорожного полотна. Дорожный фонд был увеличен до рекордной суммы и превысил 6 млрд рублей.