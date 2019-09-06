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Агрессивная сорока выклевала глаз ребенку в Австралии

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Фото: ТАСС/picture alliance/TUNS
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В заповеднике Кларко в Австралии сорока выклевала глаз ребенку. Об этом родители шестилетнего Финна рассказали журналистам канала Channel 7.

По словам матери мальчика, инцидент произошел, когда они шли через парк — птица внезапно подлетела к ребенку и клюнула в правый глаз.

«Он закрывал рукой правый глаз и очень сильно кричал. Кровь сочилась из обоих уголков его глаза», — рассказала женщина.

После этого ребенка сразу отвезли в больницу, однако врачи ничего не смогли сделать — мальчик ослеп на один глаз. Мать мальчика рассказала, что в парке были таблички, предупреждающие об опасности сорок, однако они не придали этому большого значения.

В апреле фермер из американского штата Флорида погиб после нападения птицы казуар.

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