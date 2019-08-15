В Жуковском рассказали о случаях попадания птиц в двигатель

Попадание птиц в двигатель самолета произошло впервые за три года работы аэропорта Жуковский. Об этом заявил журналистам в четверг, 15 августа, первый заместитель гендиректора компании — владельца аэропорта «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

«Я могу вам сказать, что за три года это единичный случай, который у нас происходил в аэропорту Жуковский», — цитирует его «РИА Новости».

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

На борту находились 226 пассажиров. По последним данным, в результате пострадали 74 человека.