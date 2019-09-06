Путин не поддержал идею привлечь к строительству Восточного военных

Президент России Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова привлечь к строительству второй очереди космодрома Восточный Военную публично-правовую компанию. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Да, президент от этой идеи отказался. Президент поддержал позицию «Роскосмоса», что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей», — цитирует его ТАСС.

Возведение первого национального космодрома гражданского назначения в Амурской области началось в 2012 году.

В конце марта Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена, но принять ее в эксплуатацию нельзя из-за отсутствия документации. Средства на строительство второй очереди уже получены.

2 сентября Борисов заявил, что создаваемая Минобороны военно-строительная публично-правовая компания может стать одним из подрядчиков строительства космодрома Восточный.