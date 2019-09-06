Пассажирку с кристаллами на 8 млн рублей задержали в аэропорту Домодедово

Таможенная служба задержала в московском аэропорту Домодедово женщину, которую подозревают в незаконной перевозке природных кристаллов стоимостью 8 млн рублей. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Сотрудники таможни обнаружили в багаже прибывшей из Германии россиянки 850 разноцветных кристаллов и минералов, а также изделия из них, передает НСН.

По информации ведомства, женщина заявила, что в ее багаже находятся «дешевые стекла, бижутерия, материалы для поделок, материалы для наполнения аквариумов или детских песочниц, а также для обмена», которые она приобрела на рынке. Она проследовала через «зеленый коридор», не задекларировав товар.

«Таможенная экспертиза показала, что обнаруженные камни — это природные обработанные и необработанные кристаллы и минералы: кварц, малахит, берилл, турмалин, аметист, топаз, опал, аквамарин, лазурит», — цитирует сообщение пресс-службы ФТС «Интерфакс».

Россиянку могут привлечь к уголовной ответственности по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, уточняет сайт kp.ru.

Ранее в это же день агентство «Ренхап» сообщило со ссылкой на доклад комитета Совбеза ООН по санкциям, что КНДР попыталась поставить на свою территорию более 100 тыс. бутылок русской и белорусской водки, несмотря на международные санкции.