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На ВДНХ открылась воздушная экотропа

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Фото: пресс-служба ВДНХ/vdnh.ru
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Прогулочная тропа на высоте крон деревьев открылась на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте выставочного центра.

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По словам главы столичного департамента архитектуры и градостроительного развития ВДНХ Марии Новиковой, создание воздушной экотропы заняло свыше семи месяцев. Высота объекта достигает 6,5 м, протяженность — 474 м, и это единственная такая тропа в столице, пишет агентство городских новостей «Москва».

Расположилась тропа в зоне Ландшафтного парка на территории дубовой рощи, которая является объектом культурного наследия и частью Шереметьевской дубравы, пишет сайт kp.ru. Работать она будет бесплатно и круглосуточно. На объекте предусмотрена специальная подсветка и ограждение. Во время прогулки по экотропе можно будет рассмотреть дубы, возраст которых превышает 300 лет.

5 августа сообщалось, что в парке «Филатов луг» в Москве организуют экотропу.

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