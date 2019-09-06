Суд заочно арестовал экс-гендиректора «Рольфа»

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора автодилера «Рольф» Татьяну Луковецкую по делу о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей за рубеж. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство об аресте Луковецкой на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции», — заявила судья Елена Николаева.

Также суд объявил о заочном аресте гендиректора кипрской компании «Панабел лимитед» (Panabel Limited) Георгии Кафкалии. По версии следствия, она и ее компания были замешаны в незаконном выводе денежных средств. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для арестованной меру пресечения в виде заочного заключения под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции Кафкалии в Россию.

По данным судебной инстанции, причастность Кафкалии к преступлению подтверждается оперативно-разыскными мероприятиями, выемками документов и экспертизами. Кроме этого, она является гражданкой Кипра, что облегчает ей возможность скрыться.

27 июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Позже Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о выводе за границу 4 млрд рублей в отношении основателя, владельца и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Перевод денег в российской или иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Он объявлен в международный розыск.

В деле есть и четвертый фигурант, член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро. Он был помещен под домашний арест до 25 августа. Остальные находятся за границей.