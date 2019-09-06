Ремонт 12 улиц завершат в Обнинске

В Обнинске (Калужская область) завершается ремонт на 12 улицах, который проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приемка шести улиц состоялась в четверг, 5 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, комиссия оценила качество работ на улицах Кончаловского, Жукова, Кутузова, Жолио-Кюри, Красных Зорь и Самсоновском проезде. Объекты были приняты, пишет газета «Весть».

Сейчас в Обнинске стартовала подготовка документации по ремонту улично-дорожной сети в рамках нацпроекта.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта на дорогах Калужской области идет установка пешеходных ограждений, препятствующих выходу людей на проезжую часть.