В Тверской области планируют привить от гриппа 45% населения

На территории Тверской области стартовала кампания вакцинации против гриппа в рамках подготовки к предстоящему эпидемическому сезону. В Управлении Роспотребнадзора прошла посвященная данной теме пресс-конференция.

«В текущем году планируется привить не менее 45% населения Тверской области. Особое внимание будем уделять детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 65 лет, лицам призывного возраста и медработникам», — цитируют заместителя руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Павла Колесника «Тверские ведомости».

Вакцинация в регионе стартовала 19 августа, когда прибыла первая партия вакцины против гриппа. Минздрав региона рекомендует жителям пройти вакцинацию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью «Известиям» о новой вакцине, которая сможет защитить россиян сразу от четырех штаммов гриппа.