Жители Петербурга выбирают название для трассы М11 «Москва-Петербург»

Жители Санкт-Петербурга участвуют в голосовании по выбору названия для платной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург». Конкурс в соцсетях проводит заказчик строительства дороги «Автодор».

На первом этапе было прислано около 200 предложений. Среди них «Столица», «Радищева», «Государева дорога», «Нева» и «Валдай». Основное условие — название должно состоять из одного слова и содержать географическое наименование, которое имеет отношение к маршруту трассы, сообщает телеканал «78».

3 сентября для автомобилей открыли проезд по новому участку скоростной трассы М11 в Ленинградской и Новгородской областях.