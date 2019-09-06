Один из столкнувшихся над Липецкой областью Су-34 получил серьезные повреждения

Один из столкнувшихся над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34 получил очень серьезные повреждения. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил ТАСС осведомленный источник.

По его словам, поврежденный истребитель отправят на завод-изготовитель.

«Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью по вине летчиков», — отметил он.

По факту происшествия работает специальная комиссия.

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка рано утром в пятницу, сообщил телеканал РЕН ТВ. ЧП произошло во время тренировочного полета. Самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта, уточнило СМИ.

Су-34 принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России.