«Любэ» впервые исполнила песню «Санкт-Петербург, родной»

Известная российская группа «Любэ» впервые представила публике на концерте песню «Санкт-Петербург, родной». Выступление коллектива было приурочено ко Дню начала блокады Ленинграда, 8 сентября 1941 года.

По данным издания 78.ru, «Любэ» вышли на сцену Ледового дворца в День промышленника, 5 сентября.

Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся в рядах зрителей, поздравил присутствующих с праздником и отдельно поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны.

«Спасибо промышленникам за рабочие места для жителей, спасибо за 48% в бюджет от промышленности. Особо благодарю ветеранов. 90-е. Вы спасли нашу промышленность!» — сказал он.

Релиз новой песни группы состоялся 4 сентября, она будет главной в новом альбоме коллектива.