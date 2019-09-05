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«Любэ» исполнила на концерте песню ко дню начала блокады Ленинграда

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Группа «Любэ» впервые на концерте исполнила новую песню «Санкт-Петербург, родной» ко Дню начала блокады Ленинграда, 8 сентября 1941 года. Об этом сообщает петербургское издание 78.ru.

Мероприятие прошло в «Ледовом дворце» на Дне промышленника 5 сентября.

На концерте присутствовал губернатор области Александр Беглов. Он поздравил присутствующих с праздником и отдельно поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны.

«Спасибо промышленникам за рабочие места для жителей, спасибо за 48% в бюджет от промышленности. Особо благодарю ветеранов. 90-е. Вы спасли нашу промышленность!» — заявил Беглов.

Релиз композиции состоялся 4 сентября. Она станет главной в новом альбоме группы. Музыкальный клип на эту песню основан на архивной хронике, повествующей о событиях, которые происходили в дни блокады города.

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