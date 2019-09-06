Путин усомнился в необходимости создания киберполиции

Правоохранители должны больше внимания уделять новым способам наркоторговли в интернете, но уверенности в необходимости создания киберполиции нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Не знаю, нужна ли киберполиция», — цитирует его в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости». По словам главы государства, МВД должно понимать, что злоумышленники используют современные способы распространения запрещенных средств.

«В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я [главе МВД Владимиру] Колокольцеву обязательно об этом скажу», — отметил Путин в ходе встречи с общественностью на Восточном экономическом форуме.

В августе специалисты «Роскачества» рекомендовали россиянам не ограничиваться установкой антивируса и обновленного ПО на компьютере ради собственной безопасности. Чтобы защититься от киберпреступников, эксперты советуют заклеивать камеру и микрофон своего компьютера.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.