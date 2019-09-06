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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и теплая погода ожидаются в Москве в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Днем в столице температура воздуха составит +22…+24 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до +11 градусов.

При этом атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, а ветер будет всего лишь 2–7 м/с.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах +20…+25 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов в отдельных районах.

2 сентября руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что вследствие глобального потепления климата в северных широтах и средней полосе России уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым минусовым значениям, и периодом, когда она переходит к устойчивым плюсовым значениям и зимы становятся короче.

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