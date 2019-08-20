Жаркая погода вернулась в Москву ненадолго, сообщил во вторник, 20 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, теплая погода будет стоять в столице не больше трех дней.

Метеоролог рассказал «РИА Новости», что назвать это явление волной тепла нельзя.

«Волна тепла — это ситуация, когда температура превышает норму на пять градусов и более и продолжительность такого периода более пяти дней. Сейчас будет три дня очень жаркой погоды, но это все-таки не волна тепла», — пояснил он.

По данным Гидрометцентра, во вторник температура воздуха в Москве достигнет 25 градусов, а в среду, 21 августа, может подняться до 29. В четверг, 22 августа, она составит 26 градусов, и в течение всех трех дней местами возможен небольшой дождь.

Как сообщали синоптики 18 августа, из-за циклона в ряде центральных областей России выпала месячная норма осадков.