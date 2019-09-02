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Вильфанд рассказал о сокращении холодного времени года в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в понедельник, 2 сентября.

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«В Москве средние январские температуры повысились на 2 градуса. Это очень серьезное смещение температур. Но и летние температуры тоже повышаются. Но не так стремительно, как зимние», — сказал он в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник, 2 сентября.

По словам специалиста, в январе колебания температур в два раза выше, чем в июле, из-за отсутствия солнца. Он пояснил, что летом солнце нагревает даже холодный воздух, поэтому сильные изменения температур — редкость, а зимой даже отклонения в 15 градусов являются нормой.

Как уточнил синоптик, вследствие глобального потепления климата в северных широтах и средней полосе России уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым минусовым значениям, и периодом, когда она переходит к устойчивым плюсовым значениям.

Вильфанд добавил, что в следующим году Всемирная метеорологическая организация представит новые нормы температур для разных климатических зон. Расчеты покажут, как сильно изменился климат на планете.

Ранее в августе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.

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