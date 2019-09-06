Прямой эфир

Ники Минаж объявила о завершении карьеры

0
Фото: TASS/PA Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж) сообщила в Twitter о завершении карьеры.

По словам, 36-летней артистки, причиной такого решения стало желание посвятить время семье.

«Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны», — написала Минаж, вероятно, обращаясь к недоброжелателям.

Отдельную часть заявления она посвятила и фанатам.

«Поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь», — добавила певица.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

В августе Минаж сообщила, что через 80 дней выходит замуж за своего бойфренда Кеннета Петти. Ники выпустила четыре альбома. 10 раз номинировалась на премию Grammy. Неоднократно признавалась одной из лучших рэп-исполнительниц.

15 августа сообщалось, что Кейт Бланшетт решила завершить актерскую карьеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Газзаев прокомментировал слова Роналду о завершении карьеры
Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019