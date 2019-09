Ники Минаж объявила о завершении карьеры

Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж) сообщила в Twitter о завершении карьеры.

По словам, 36-летней артистки, причиной такого решения стало желание посвятить время семье.

«Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны», — написала Минаж, вероятно, обращаясь к недоброжелателям.

Отдельную часть заявления она посвятила и фанатам.

«Поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь», — добавила певица.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

В августе Минаж сообщила, что через 80 дней выходит замуж за своего бойфренда Кеннета Петти. Ники выпустила четыре альбома. 10 раз номинировалась на премию Grammy. Неоднократно признавалась одной из лучших рэп-исполнительниц.

