Кейт Бланшетт решила завершить актерскую карьеру

Кейт Бланшетт собирается завершить актерскую карьеру. О своем намерении уйти из кино звезда рассказала на премьере нового фильма. «Куда ты пропала, Бернадетт?» станет последней работой Бланшетт. В фильме Кейт сыграла роль архитектора в творческом кризисе. В российский прокат лента выходит 5 сентября 2019 года. Кейт Бланшетт снялась в более чем 40 фильмах. За роли в картинах «Авиатор» и «Жасмин» актриса удостоилась премии «Оскар».