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Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Актриса Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить карьеру. Порталу Vulture она пояснила, что после просмотра нового фильма с ее участием «Куда ты пропала, Бернадетт?» зрители согласятся с таким решением.

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О намерении уйти из кино актриса заявляла еще в феврале. В интервью коллеге по цеху Джулии Робертс она призналась, что находится на грани экзистенциального кризиса, а на съемочной площадке думает о том, почему бы вместо этого ей не покормить кур и не почитать книгу.

После закрытого показа «Куда ты пропала, Бернадетт?» в Нью-Йорке 12 августа Бланшетт подтвердила журналистам твердость своих намерений.

«Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: «О, да, пришло время ей остановиться». Я заранее прошу у всех прощения», — сказала Бланшетт.

Актриса призналась, что последнее время в профессии ее держало желание поработать с «интересными людьми», такими как кинорежиссер Ричард Линклейтер и писательница и сценарист Мария Семпл. Однако в остальное время на площадке ее занимали посторонние мысли.

Фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» снят по книге Марии Семпл 2012 года. В картине Бланшетт сыграла роль архитектора в творческом кризисе, которая готовится к путешествию с семьей в Антарктиду, но внезапно исчезает. В российской прокат лента выйдет 5 сентября 2019 года.

Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах. За роли в картинах «Авиатор» (2004) и «Жасмин» (2013) она удостоилась премий «Оскар». В августе 2018 года журнал Forbes включил ее в рейтинг самый высокооплачиваемых актрис.

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