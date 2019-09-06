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Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила газета «Красная звезда».

Отмечается, что воздушную разведку у границ России вел 31 летательный аппарат.

При этом за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки отработали 273 летные смены на 75 аэродромах.

«Нарушений воздушного пространства не допущено», — говорится в инфографике Минобороны.

2 сентября сообщалось, что истребители Балтийского флота приступили к военным учениям, в ходе которых, экипажи Су-27 отработают перехват самолетов, нарушивших границы России в Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

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