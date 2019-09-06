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В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке. По мнению журналистки, такое поведение — свинство.

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В своей статье для издания Neatkarīga Вейдемане поделилась впечатлениями от концерта Каугури, прошедшем в Юрмале 31 августа.

Она заверила, что ей очень понравилось выступление российской группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной, несмотря на то что они пели по-русски. Однако выступление Вайкуле якобы обидело и разочаровало многих латышей.

«На сцену вышла латышская дива Лайма Вайкуле и на хорошем русском языке произнесла: «Добрый вечер, дорогие друзья!» Я думала, она тут же переведет ее на латышский. Ничуть не бывало! Только в паре песен пару куплетов пропела на латышском. Спасибо, что опустилась до уровня национальных аборигенов», — написала Вейдемане.

При этом в статье журналистка настаивала, что не имеет ничего против других языков, в том числе русского. Однако в Латвии, где госязык латышский, она считает уместным использование только его, иначе ситуация становится свинской.

Население Латвии составляет порядка 2 млн человек, 40% из которых говорят по-русски. Однако русский язык носит статус иностранного, а власти республики ведут политику его замещения в гос- и образовательных учреждениях.

24 августа мэр Риги оценил идею запрета русского языка в детсадах.

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