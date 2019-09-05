Nokia перевыпустила легендарную раскладушку

В Берлине на международной выставке электроники IFA представили переиздание легендарной раскладушки Nokia 2720 D.

Разработкой занималась компания HMD Global, на сайте которой представлены гаджеты. Всего на мероприятии показали пять новых телефонов: три кнопочных и два с сенсорным экраном.

Теперь на Nokia 2720 D можно установить различные мессенджеры и приложения, а также гаджет оснащен экстренной кнопкой на случай непредвиденных обстоятельств.

Новые Nokia 7.2 и Nokia 6.2 выглядят идентично, однако у них всё же имеется ряд отличительных черт. Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и тройной камерой, при этом у модели 7.2 есть технология Quad Pixel и оптика Zeiss. Nokia 7.2 использует процессор Snapdragon 660, а модель 6.2 — чип Snapdragon 636. Nokia 6.2 доступен в вариантах с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, либо 4 Гб и 64 Гб соответственно. Nokia 7.2 представлен в вариантах на 4 Гб и 6 Гб «оперативки», при этом в обоих случаях встроенной памяти будет 64 ГБ.

Еще одной новинкой стал бронированный кнопочный телефон Nokia 800 Tough. Он водонепроницаем и может работать даже в экстремальных условиях. Телефон поддерживает WhatsApp, Facebook и другие приложения.

На мероприятии представили минималистичный телефон Nokia 110, оснащенный лишь самыми нужными функциями: MP3-плеером, радио, камерой, классической игрой «змейка», а также емким аккумулятором.

В феврале текущего года компания HMD Global представила смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели.