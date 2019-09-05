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Южная Корея надеется завершить переговоры о свободной торговле с РФ в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Вице-премьер Южной Кореи Хон Намги, который возглавлял делегацию страны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что они надеются завершить переговоры по соглашению о свободной торговле с Россией в первом полугодии 2020 года. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года мы сможем завершить данные переговоры. Это наша цель», — подчеркнул Намги.

По его словам, это соглашение положительно отразится на росте экономики и занятости не только в Южной Корее, но и в России. Премьер подчеркнул, что южнокорейские компании проявляют большой интерес к таким отраслям, как логистика, туризм, распространение товаров и медицинские услуги.

Однако Намги отметил, что для достижения поставленных целей необходимо не только заключить договор, но и сотрудничать в рамках плана «9 мостов», который предполагает развитие по нескольким направлениям, в том числе в сфере энергетики и транспорта.

Вице-премьер Южной Кореи также рассказал в беседе с «РИА Новости» о намерении предложить создание южнокорейско-российского инвестиционного фонда. Он подчеркнул, что этот вопрос в том числе будет обсуждаться в ходе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, которая пройдет 24 сентября в Москве.

Ранее 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ВЭФа, что в случае размещения американских ракет в Южной Корее и Японии может появиться угроза значительной части России, в том числе Дальнему Востоку. Как отметил российский лидер, ракеты будут размещены под предлогом купирования угроз со стороны КНДР, что «огорчает и вызывает определенное беспокойство» у России.

В 2019 году юбилейный, пятый, Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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