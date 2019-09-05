Нефть Brent поднялась выше $62 впервые с августа

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 на лондонской бирже ICE превысила $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:00 мск цена составила $62,38.

В прошлый раз цена нефти Brent поднималась выше $62 за баррель 2 августа.

В августе генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев а разговоре с «Известиями» заявил, что к середине осени средняя стоимость нефти Brent будет находиться в диапазоне от $57 до $62 за баррель. Негативные сценарии вроде $35–40 за баррель маловероятны и возможны только в случае серьезного геополитического кризиса, отмечает Назаралиев.