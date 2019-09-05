Названы самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг из 30 самых пьющих европейских государств. Лидером по употреблению чистого спирта на человека оказалась Литва, сообщается в пресс-релизе на сайте Европейского регионального бюро организации.

Согласно подсчетам ВОЗ, в Литве выпивают 15 л чистого спирта на человека. Вторую строчку рейтинга заняла Чехия, третью — Германия. Отмечается, что средний житель Евросоюза (включая данные не входящих в него Норвегии и Швейцарии) потребляет более двух бутылок вина в неделю, что считается вредным для здоровья.

В России исследование не проводилось.

В феврале глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в стране связано с употреблением алкоголя. По ее словам, в эту цифру входят как острые заболевания, так и хронические, развивающиеся у пьющих людей.