«В такой команде, как «Авангард», всегда черпаешь что-то новое»

Сегодня омский «Авангард» проведет свой первый в сезоне КХЛ домашний матч в Балашихе. Из-за аварийного состояния арены в Омске «ястребы» с сентября прошлого года играют в Подмосковье. Именно здесь в пятницу подопечные Боба Хартли примут череповецкую «Северсталь».

После выхода в финал предыдущего Кубка Гагарина состав «Авангарда» значительно обновился. Одним из новичков стал перешедший из хабаровского «Амура» нападающий Павел Дедунов. Во вторник 29-летний форвард забросил первую шайбу в официальных матчах за новую команду — «ястребы» одержали выездную победу над хельсинским «Йокеритом» (3:1). А в воскресенье в матче на Кубок Открытия сезона «Авангард» обыграл в Москве действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (3:1). После встречи с армейцами Дедунов дал интервью «Известиям», в котором оценил первые месяцы в своей новой команде и поделился мнением о победе над красно-синими.

— Как восприняли стартовую победу над ЦСКА?

— После любой победы эмоции самые положительные. Поэтому впечатления только радостные. Выиграть первый матч в сезона, да еще у такого соперника, как ЦСКА — это хорошее начало.

— Результат первого матча — следствие хорошего состояния «Авангарда» или невезение ЦСКА?

— Не знаю. Где-то, может быть, нам и повезло. Поэтому сложно говорить, кто как сыграл. Но мы выиграли. Значит, выступили хорошо.

— Насколько уже привыкли к «Авангарду», с учетом того что ранее в карьере не играли за клуб с такими амбициями?

— Я знал, куда шел. Поэтому для себя решил, что должен делать в команде. Мне понятно, что от меня требуется. Испытываю только радостные эмоции от того, что пришел в «Авангард».

— Что нового почерпнули для себя во время предсезонной работы с тренерами Бобом Хартли и Вячеславом Козловым?

— В такой команде каждый день черпаешь для себя что-то новое. В первую очередь отмечу, что хоккей — это игра нюансов и мелочей. Из них складываются и большие победы, и обидные поражения. Это, пожалуй, главное, что отмечу из первых месяцев работы с Бобом Хартли, Вячеславом Козловым и всеми хоккеистами «Авангарда».

— Вы родились на Дальнем Востоке и почти всю карьеру провели там. Без постоянных перелетов через всю страну теперь стало легче?

— Безусловно. Перелёты стали короче, а переездов — меньше.