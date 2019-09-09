Погибшие в канализации: почему умирает Титикака

Титикака — крупнейшее в мире высокогорное озеро на границе Перу и Боливии — кишит водорослями и мусором, количество рыбы в нем катастрофически сокращается, увеличилась смертность водоплавающих птиц. Развитие промышленности, туризма, глобальное потепление пагубно сказываются на состоянии местной экосистемы. В близлежащих городах отсутствуют очистные сооружения, и загрязненные сточные воды десятилетиями сбрасываются в водоем. Местные жители говорят о темной массе, которая скопилась на дне озера и отравляет всё живое
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
В прибрежной деревни Десагуадеро, как и в остальных населенных пунктах, растут свалки
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
Более трех десятков островов Титикаки заселены людьми. 48-летний Оскар Лимачи живет на острове Парити и работает гидом — возит экскурсии по озеру. Он рассказывает, что местное население сократилось до нескольких семей из-за того, что рыбы стало очень мало
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
На острове Коати женщины готовят мясо только по особым случаям, обычно оно идет на продажу
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
Наряды и сытные угощения — только по праздникам
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
Еще несколько лет назад, отправившись рыбачить на реку Катари, впадающую в Титикаку, местные жители приносили домой по два ведра рыбы. Теперь она несет в озеро использованный пластик, памперсы и батарейки. Избыток азота и фосфора стимулирует активный рост водорослей, который губительно сказывается на жизни остальных обитателей водоема
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
«В девяностые годы, когда я был ребенком, все семьи жили за счет рыбалки, — рассказывает 39-летний Исаак Каллизайя, который родился на острове Парити. — Сегодня только три семьи занимаются этим, добывая не более 20 штук в день. До 2000 года у нас на острове было 50 учеников в начальной школе, сейчас — только один…»
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
Кроме естественных островов, на Титикаке есть порядка 40 искусственных. Представители местного племени урос с давних времен строили плавучие острова из тростника, чтобы спрятаться от воинственных инков. Постепенно такой образ жизни стал для них привычным. Там они выращивают птицу и мелкий скот, ловят рыбу, готовят пищу на огне, который разводят на камнях, и раз в три месяца подкладывают под ноги новые стебли. Загрязнение воды и исчезновение рыбы, которой питаются уросы, ставит под угрозу сохранение этой необычной культуры
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
По словам Оскара Лимачи, многие виды растений, которые раньше росли здесь, уже исчезли. «Раньше рыба жила, питалась и откладывала икру среди этих растений, сейчас их нет, поэтому нет рыбы, — говорит он. — Мы боимся, что когда-нибудь она исчезнет или уйдет отсюда навсегда»
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
Самые многочисленные коренные обитатели озера — карп и карась. Также здесь есть форель, которую завезли из других водоемов. Серьезный урон местной фауне нанес эксперимент с заселением в Титикаку в начале XX века хищного лосося. Когда-то озеро было морским заливом, поэтому в нем встречаются и представители морской фауны
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
Несознательность аборигенов — один из факторов, который может навсегда изменить местную природу. «Это и наша вина тоже, — говорят представители одной из общин. — Люди выбрасывают пластик и другой мусор повсюду, не задумываясь, что загрязняют окружающую среду»
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Фото: REUTERS/Manuel Seoane
Правительство Боливии не первый год пытается решить проблему с загрязнением озера, которое является популярным туристическим объектом и привлекает тысячи путешественников со всего мира. С 2016 года при международной финансовой поддержке здесь строятся десять станций очистки сточных вод. Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию до 2022 года
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