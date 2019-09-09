Погибшие в канализации: почему умирает Титикака

Кроме естественных островов, на Титикаке есть порядка 40 искусственных. Представители местного племени урос с давних времен строили плавучие острова из тростника, чтобы спрятаться от воинственных инков. Постепенно такой образ жизни стал для них привычным. Там они выращивают птицу и мелкий скот, ловят рыбу, готовят пищу на огне, который разводят на камнях, и раз в три месяца подкладывают под ноги новые стебли. Загрязнение воды и исчезновение рыбы, которой питаются уросы, ставит под угрозу сохранение этой необычной культуры