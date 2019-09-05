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Найден новый способ борьбы с обманом граждан при установке счетчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство строительства и ЖКХ поддержало инициативу, направленную на борьбу с обманом населения при замене счетчиков электроэнергии, воды и газа. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.

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Ведомство сочло логичным создание реестров организаций, имеющих право заниматься заменой подобных приборов. Ранее с такой инициативой в правительство обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия», предложив публиковать перечень сертифицированных компаний на официальном портале госуслуг. Общественники считают обязательным ввести обязательное информирование населения о сроках эксплуатации приборов и случаях мошенничества.

По мнению экспертов, создание такого реестра поможет населению, но издержки по его ведению могут быть переложены на жильцов. О сроках создания реестра в Минстрое не сообщили.

В «ЖКХ Контроль» «Известиям» пояснили, что в настоящее время полную гарантию работы нового прибора при замене счетчика можно получить лишь от организаций, имеющих аттестат Росаккредитации.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 6 сентября.

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