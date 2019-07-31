Более 40 тыс. «умных» счетчиков на электричество установят в Москве

Более 40 тыс. «умных» приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с физическими и юридическими лицами установит в Москве компания «Россети Московский регион». Об этом в среду, 31 июля, сообщили в ее пресс-службе.

«В 2019 году будет установлено 40 398 приборов учета электроэнергии с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями», — приводит слова представителя компании агентство городских новостей «Москва». 33 729 из них появятся «новой Москве».

До конца 2022 года на территории города появится 81 478 новых приборов учета с удаленным сбором данных, уточняет НСН.

В марте вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что кабмин отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации этой программы. Сумма, требуемая для смены приборов учета газа, оказалась слишком чувствительной для россиян.