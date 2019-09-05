Синоптики рассказали о погоде на 5 сентября

В Москве в четверг, 5 сентября, ожидается от +18 до +20 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Отмечается, что в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременной дождь, на юго-востоке — умеренный.

Ночью температура опустится до +12…+14 градусов.

2 сентября сообщалось, что в столицу вот-вот придет бабье лето — будет по меньшей мере на 2–3 градуса теплее климатической нормы. Октябрь будет дождливым, в ноябре ожидается «достаточно высокая» температура.