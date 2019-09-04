Прямой эфир
Сюжет:

Москвичам пообещали теплую погоду с грозой 4 сентября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплая облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы и области в среду, 4 сентября, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров покажут +22...+24 градусов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с, атмосферное давление — 747 мм рт. ст.

В ночь на четверг температура опустится до +12...+14 градусов, местами также пройдет кратковременный дождь. Скорость ветра, который станет переменным, ослабится до 2-7 м/с.

Ранее в сентябре научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается. Это характерно для северных широт и средней полосы России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали москвичам июльские грозы 4 сентября
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019