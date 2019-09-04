Москвичам пообещали теплую погоду с грозой 4 сентября

Теплая облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы и области в среду, 4 сентября, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров покажут +22...+24 градусов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с, атмосферное давление — 747 мм рт. ст.

В ночь на четверг температура опустится до +12...+14 градусов, местами также пройдет кратковременный дождь. Скорость ветра, который станет переменным, ослабится до 2-7 м/с.

Ранее в сентябре научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается. Это характерно для северных широт и средней полосы России.