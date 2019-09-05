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Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой

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Фото: TASS/Zuma
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Американский рэпер Snoop Dogg разместил видео русского боя стенка на стенку в своем Instagram. В ролике запечатлен фестиваль «Атамановские кулачки».

«По-мужски. Без оружия, только руки», — отметил артист.

Мероприятие проходит в селе Атаманов Угол в Тамбовской области. На нем мужчины соревнуются в рукопашном бою стенка на стенку, в борьбе за-вороток, а также в различных народных играх, таких как лапта, русмяч и других.

30 июля сборная Омской области по лапте вновь стала чемпионом России, победив в финале хозяев турнира — Ярославскую область. Этот титул омские спортсмены завоевали в девятый раз.

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