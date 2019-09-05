Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой
Американский рэпер Snoop Dogg разместил видео русского боя стенка на стенку в своем Instagram. В ролике запечатлен фестиваль «Атамановские кулачки».
Публикация от snoopdogg (@snoopdogg) 3 Сен 2019 в 2:11 PDT
«По-мужски. Без оружия, только руки», — отметил артист.
Мероприятие проходит в селе Атаманов Угол в Тамбовской области. На нем мужчины соревнуются в рукопашном бою стенка на стенку, в борьбе за-вороток, а также в различных народных играх, таких как лапта, русмяч и других.
30 июля сборная Омской области по лапте вновь стала чемпионом России, победив в финале хозяев турнира — Ярославскую область. Этот титул омские спортсмены завоевали в девятый раз.