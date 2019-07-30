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Омская область в девятый раз стала чемпионом России по лапте

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Сборная Омской области по лапте вновь стала чемпионом России, победив в финале хозяев турнира — Ярославскую область. Этот титул омские спортсмены завоевали в девятый раз. Больше побед не одерживал ни один регион страны.

За титул в этом году также боролись игроки Воронежской, Ярославской, Московской, Тверской, Тюменской областей, Башкортостана и Удмуртии. В полуфинале омичи в сложной игре обыграли Московскую область со счетом 52:50, а в финале сломили сопротивление команды Ярославской области со счетом 75:47, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой. Участники должны ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочередно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику осалить себя пойманным мячом. К родственным лаптe видам спорта относятся бейсбол и крикет.

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