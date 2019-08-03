Шведский суд выпустил из-под стражи рэпера A$AP Rocky

Популярного американского рэпера ASAP Rocky освободили из-под стражи в Швеции. Но это не значит, что музыкант не будет наказан за нападение на человека. Вердикт суда по делу звезды рэпа будет вынесен 14 августа.

Исполнителя задержали 3 июля в Стокгольме после драки. По тому же делу были задержаны еще три человека. ASAP и его друзья избили 19-летнего юношу на улице Стокгольма, видеозапись драки попала в сеть.

В шведскую столицу рэпер прилетел для участия в фестивале хип-хопа. Пострадавшим оказался ранее судимый афганский беженец Мустаф Джафари. Мигрант требует от звезды шоу-бизнеса компенсацию в размере $14 тыс.

Прокурор добивается для музыканта 6-месячного заключения за побои. Адвокат отрицает доводы обвинения и настаивает на оправдании рэпера.