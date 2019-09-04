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Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Народный артист России, актер и режиссер Сергей Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в российских кинотеатрах. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

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«Мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке», — заявил Безруков во время пресс-конференции. При этом артист упомянул случаи, когда российское Министерство культуры договаривалось с зарубежными прокатчиками о переносе дат выхода кинокартин, потому что на одну дату выпадало несколько релизов сразу.

Безруков также отметил, что центральные телевизионные каналы выделяют мало внимания детскому контенту. Раньше, по словам актера, ему отводилось около 50% эфирного времени, за которое передачам не приходилось воевать благодаря отсутствию рекламы.

По мнению Безрукова, еще одной проблемой является отсутствие телеверсий спектаклей в эфирной сетке. Он пояснил, что если раньше центральные каналы показывали спектакли в прайм-тайм, то сегодня они отказываются от показов, понимая, что не смогут заработать.

«Выскажемся на совете (по культуре. — Ред.), чтобы поднять эту историю. Может быть, помогут и поспособствуют, чтобы все-таки как-то подвинуть интересы и каналов в сторону нашего отечественного (кино. — Ред.)», — подытожил артист. Его идею поддержал генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный.

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