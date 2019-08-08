Раскрыто влияние телевидения на умственные способности

Издание The New York Times рассказало о результатах исследования о влиянии телевидения на умственные способности людей.

Оказалось, что выбор телевизионных передач с самого детства формирует образ мышления, уровень IQ и социальные способности.

Ученые стали активно изучать подобное влияние после выхода на экраны сериала «Улица Сезам». Специалисты отметили, что 80% его содержания имели образовательный характер, а 20% — развлекательный. После это они проанализировали IQ двух групп детей в возрасте от 3 до 5 лет и выяснили, что дети, которые в течение полугода регулярно смотрели программу, смогли повысить свой IQ примерно на 5,4 пункта.

Также издание приводит в пример исследования норвежских специалистов, которые сравнили показатели людей, родившихся в 1974 году и в 1987 году. Оказалось, что у второй группы IQ понизился на два пункта. По мнению экспертов, такое могло произойти из-за увеличения просмотра телевидения и отказа от чтения книг.

«Результаты исследований привели ученых к предположению о том, что десять лет, в течение которых люди «подвергаются воздействию» кабельного телевидения, в среднем, приводят к уменьшению IQ на 1,8 пункта», — говорится в статье.

Итальянские исследователи также отметили, что будущие политические взгляды также зависят от выбора телевизионных передач в детстве. Так, дети, которые смотрели исключительно игровые шоу без смысловой нагрузки, имели менее активную социальную позицию.

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