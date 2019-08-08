Прямой эфир

Раскрыто влияние телевидения на умственные способности

0
Фото: Global Look Press/Jenny Norquist/moodboard
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Издание The New York Times рассказало о результатах исследования о влиянии телевидения на умственные способности людей.

Классное чтение: почему нельзя выбрасывать книги
Отказ от печатного текста негативно влияет на умственные способности и может привести к деградации личности

Оказалось, что выбор телевизионных передач с самого детства формирует образ мышления, уровень IQ и социальные способности.

Ученые стали активно изучать подобное влияние после выхода на экраны сериала «Улица Сезам». Специалисты отметили, что 80% его содержания имели образовательный характер, а 20% — развлекательный. После это они проанализировали IQ двух групп детей в возрасте от 3 до 5 лет и выяснили, что дети, которые в течение полугода регулярно смотрели программу, смогли повысить свой IQ примерно на 5,4 пункта.

Также издание приводит в пример исследования норвежских специалистов, которые сравнили показатели людей, родившихся в 1974 году и в 1987 году. Оказалось, что у второй группы IQ понизился на два пункта. По мнению экспертов, такое могло произойти из-за увеличения просмотра телевидения и отказа от чтения книг.

«Результаты исследований привели ученых к предположению о том, что десять лет, в течение которых люди «подвергаются воздействию» кабельного телевидения, в среднем, приводят к уменьшению IQ на 1,8 пункта», — говорится в статье.

Итальянские исследователи также отметили, что будущие политические взгляды также зависят от выбора телевизионных передач в детстве. Так, дети, которые смотрели исключительно игровые шоу без смысловой нагрузки, имели менее активную социальную позицию.

22 июля в Сети появился самый короткий тест на IQ, который состоит всего из трех математических задачек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тарантино рассказал о любимом с детства советском фильме
Названы лучшие сериалы 2019 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017